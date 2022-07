Por su parte, en 2020, en aquellas comunidades donde el turismo exterior es pobre , no disponen de un sector industrial desarrollado y la agricultura marca el paso, el PIB cayó en menor medida y el año pasado “registraron un menor efecto rebote”. En cuanto a las regiones más industriales los datos fueron intermedios.

Destaca, el repunte de la exportación también en 2021 de hierro, acero y metales no ferrosos, de Asturias, Cantabria y , en menor medida, del País Vasco , gracias a la “intensa” recuperación de la demanda mundial.

En cuanto a las comunidades donde está muy presente el sector del automóvil la evolución de cada una de ellas no ha sido la misma a pesar de los cierres del confinamiento y los problemas de suministros. Galicia experimentó un crecimiento de sus exportaciones automovilísticas en 2020. Incluso los datos de 2021 se incrementaron un 60% con respecto a 2019 . En cambio, la Comunidad Valenciana, en ambos ejercicios, rebajó su volumen de exportaciones automovilísticas con un descenso del 37% en 2021 si se compara la cifra con la previa a la pandemia.

No obstante, las perspectivas son positivas ya que se espera que la economía siga creciendo, aunque a un ritmo menor. Según el estudio de Funcas, este ritmo de crecimiento sería más elevado si esos factores no tuvieran tanta incidencia y “siempre y cuando la situación internacional no empeore como consecuencia de las incertidumbres geopolíticas”.