La moneda española valorada en un millón de euros

Bien es sabido que hay monedas por ahí que podrían costar una buena pasta. ¿El problema? Que no es precisamente fácil tenerlas en nuestra cartera porque cuando una de ellas se revaloriza es, precisamente, por unas circunstancias que la hacen especial, como puede ser un error de impresión o ediciones de una tirada limitada. Esto hablando de euros, pero aunque las pesetas ya no las podemos cambiar en el Banco de España, muchas de ellas también tienen un gran valor para los coleccionistas que no dudan en pagar por ellas. Sin embargo, existe una moneda española que está entre las más caras, sino es la que más, del mundo.