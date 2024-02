Podemos encontrarnos en la situación de que no sabemos de dónde procede y resultar ser un caso de estafa o fraude por el uso indebido de tus datos personales. Ante esto lo mejor es actuar cuando antes. ¿Alguna vez has encontrado un cargo en la cuenta que no es tuyo y no sabes qué hacer al respecto? ¡Esto es lo que tienes que hacer!