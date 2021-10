La energía nuclear: el plan de Bill Gates para generar electricidad barata

Desde que el pasado mes de junio entraron en vigor las nuevas tarifas de la electricidad y la nueva estructura de tramos horarios, el precio de la luz no ha dejado de subir. Cada día amanecemos con cifras récord que superan los 150 euros por kilovatio hora y que sangran nuestra economía.

Para intentar controlar esta escalada, el Gobierno ha aprobado recientemente un plan de choque para rebajar las facturas de los consumidores en un 22% hasta final de año y conseguir que se mantengan al mismo nivel que en 2018. Este proyecto, que incluye una reducción del impuesto especial eléctrico del 5,1% al 0,5% (el mínimo que permite la Unión Europea) y la devolución de parte de los beneficios extraordinarios sobrevenidos por los altos precios que han conseguido las compañías energéticas, ha sido abiertamente rechazado por el sector eléctrico, que ha tildado a las medidas de intervencionistas , y por las nucleares, que han amenazado con frenar su producción al considerar que el plan, que también actuaría sobre la retribución del Co2 no emitido del mercado eléctrico, las hace “inviables”.

En los últimos años, la energía nuclear ha ganado protagonismo como una posible solución para abaratar el precio de la luz y garantizar el abastecimiento eléctrico. Algunos defienden, también, que este tipo de energía puede ayudar en la lucha contra el cambio climático, ya que, en principio, es limpia en emisiones. Sin embargo, varias organizaciones medioambientales han criticado que la energía nuclear no es el aliado en la lucha climática que buscamos. Es el caso de Greenpeace, que ha señalado que este tipo de energía no solo no es neutra en emisiones, como se cree, sino que emite más CO2 que cualquier a de las energías renovables por cada kWh producido.