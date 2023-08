Otra recomendación de cara a que la vuelta al cole no sea tan gravosa es comprobar el material que ya se tiene en casa antes de hacer cualquier compra. No hay ningún motivo para no reutilizar un estuche que aún esté en buenas condiciones o un cuaderno que no se usó el curso anterior. Además, es recomendable visitar varios establecimientos para comparar los precios de los distintos materiales y comprar en el sitio que más le convenga a nuestro bolsillo.