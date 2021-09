La crisis del coronavirus y el miedo al contagio ha llevado a muchos establecimientos a limitar el uso del dinero en efectivo. No es raro encontrar restaurantes de alta gama en los que, al hacer la reserva, te advierten de que debes pagar con tarjeta de crédito. Aunque la mayoría de los clientes no pone problema, ya que, de acuerdo con el Banco de España el uso de este método de pago ha aumentado un 3,5% respecto al último año, a algunos esta idea no les hace especial ilusión, sobre todo si se trata de cenas grupales. Pero ¿realmente pueden obligarnos en un restaurante a pagar exclusivamente con tarjeta? Te lo contamos.