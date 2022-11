Los timos y las estafas están a la orden del día y no nos queda otra que intentar irlos esquivando, pero siempre es posible que te llegue por donde menos te lo esperas. La Guardia Civil ha alertado en estos últimos días de un timo del que es probable que no nos demos cuenta y que, si caemos en él de forma recurrente, nos puede hacer perder una cantidad de dinero considerable. ¿De qué se trata? De lo que han denominado el timo de los dos euros. Te explicamos en qué consiste y cómo hacer para no caer en el.