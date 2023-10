El decálogo del inversor inteligente, según el padre del 'value investing'

"Sin lugar a dudas, el mejor libro sobre inversión jamás escrito". Con estas palabras describió el multimillonario Warren Buffet la obra 'El inversor inteligente' , el manual que Benjamin Graham , considerado el padre del análisis de valores y del llamado 'value investing' , publicó en 1949. Y si lo dice Buffett, que es una de las personalidades más importantes del mundo económico, hay que hacerle caso. En las páginas de ese libro encontró mucha de la inspiración que aplicó a sus propios negocios, así que no es de extrañar que para muchos sea considerado la biblia de la inversión.

La primera regla de un inversor es establecer un marco normativo para tomar decisiones y evitar que las emociones entren en juego a la hora de invertir. La estrategia a seguir debe cumplir tus objetivos, tu margen de riesgo y tu horizonte temporal. Cíñete a esa hora de ruta siempre, y si ves que incumples alguno de esos puntos, simplemente no inviertas. Si un movimiento no encaja ahí no lo hagas. Vuelve siempre a tu estrategia.