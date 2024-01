El invierno es la temporada más fría del año. Lo estamos notando, y eso que en algunas zonas de España siguen con temperaturas altas para la época en la que estamos. No obstante, solo hay que ver el pronóstico para los próximos días para ver cómo el frío, la lluvia e incluso la nieve va a asentarse durante varias jornadas en muchas zonas del país. Ante esto la calefacción es la principal aliada para no congelarnos de más estando en casa, aunque siguen siendo muchas las dudas que cada invierno nos despierta el encenderla. ¿Es mejor apagarla cuando no estamos en casa o por la noche? ¿O se ahorra más manteniéndola al mínimo?