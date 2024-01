Tener que adivinar quién es el deportista más rico del mundo, el que amasa una mayor fortuna, puede no ser una tarea fácil. Opciones hay muchas dentro del reducido grupo que se nos viene a la mente. Hablamos de personas que se dedican al deporte de élite y, además, son mediáticos y firman cada año contratos millonarios para ser la imagen de una marca. El más rico tiene un patrimonio neto de 3.000 millones de dólares. Lo más probable es que lo primero que se te venga a la mente sea Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Pero no, no es ninguno de ellos. Ni siquiera es un puesto que ocupe un futbolista.