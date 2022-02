Si por una inspiración, o por pura casualidad, hubieras comprado un bitcoin en febrero del año 2012 te habría costado 10 euros, y hoy lo podrías vender por 34.000 euros. En cambio, si lo hubieras comprado en noviembre del año pasado, te habría costado 58.000 euros, y hoy sólo lo podrías vender por 34.000, con pérdidas de 24.000 euros. Este es el problema del bitcoin y de todas las criptomonedas: la enorme volatilidad. No obstante, una inversión que puede proporcionarte miles de euros de ganancia (y de pérdidas) en pocos meses, cada vez llama la atención de más personas. Para unos es la moneda del futuro, para otros, una gran burbuja financiera a punto de estallar. ¿Quién tiene razón?

Las criptomonedas son divisas digitales, dinero virtual que pueden usarse como medio de pago o intercambio. No están respaldadas por ningún gobierno ni entidad, y su funcionamiento se basa en la confianza. Como no hay ningún organismo que las controle, y suben y bajan en relación a cómo se mueve el mercado. El bitcoin es la primera criptomoneda que salió, en 2010, y la que actualmente mueve más dinero, pero hay muchas más, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, Ripple, Cardano Litecoin...

Cada bitcoin contiene un código que se almacena en una billetera digital , en un móvil o en un ordenador, con unas contraseñas. Si pierdes estas contraseñas, no los puedes recuperar. Las personas pueden enviar o recibir bitcoins (o partes de un bitcoin) de otros individuos o empresas.

Las criptomonedas se basan en la confianza. No están respaldadas por nada. Mientras haya personas que sigan comprando y vendiendo con bitcoin, u otras criptomonedas, el valor de estas lo marcará el mercado. Pero si todo el mundo decide vender a la vez, por una situación de pánico o por circunstancias imprevistas, se pierde todo el dinero invertido.

Lo cierto es que hoy, pese a la enorme volatilidad y el riesgo de poder perderlo todo sin ningún tipo de garantías, cada vez hay más empresas, instituciones y particulares que han abrazado este método de intercambio financiero. BBVA tiene un servicio de compra-venta de bitcoins en Suiza. PayPal, Mastercard o Starbucks son algunas de las empresas que permiten pagar con bitcoin y Save the Children acepta donaciones en la moneda. Conforme la criptodivisa entra en el sistema, y forma parte de él, se fortalece, porque su caída tendrá consecuencias que afectarían al mismo sistema.

La moneda a perdido cerca del 50% de su valor desde noviembre de 2021 a hoy. Hay quien piensa que puede ser el principio del fin, pero no está claro.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, y el Banco de España han advertido que desde el punto de vista legal, las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago; no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas; y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.