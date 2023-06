En la misma línea, el sociólogo Luis Abenza, quien insiste en que debería haber posibilidad de pagar pensiones e invertir en mejoras para los jóvenes al mismo tiempo, que no es un conflicto generacional, sino pura lógica. "No hablamos de una generación perdida, sino de un potencial de país perdido. Si no existen oportunidades para los jóvenes, hijos y nietos de los mayores, no hay posibilidades para nadie, ya que, si no consiguen empleo, los jóvenes no se emanciparán y, a la larga, no se podrán pagar más pensiones y caerá la productividad. Todo es una rueda. Hay que hacer políticas más ambiciosas para jóvenes porque la propia pirámide demográfica juega en su contra. Necesitamos un nuevo pacto intergeneracional", asegura.