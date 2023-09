Esta pensión, que cuenta con una versión no contributiva conocida como pensión de invalidez, puede ser de cuatro tipos: parcial, cuando la incapacidad ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para su profesión; total, cuando ocasiona el trabajador ya no puede desempeñar su profesión habitual; absoluta, cuando inhabilita al trabajador para el desempeño de cualquier tipo de trabajo; y de gran invalidez, cuando los trabajadores se ven tan afectados que necesitan a una tercera persona para poder realizar los actos cotidianos de la vida, como vestirse, desplazarse o comer, entre otros.