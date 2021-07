La reforma establece tres fórmulas para cobrar este bonus. La primera es el aumento del 4% en el porcentaje de tu base reguladora (6% si tienes menos de 37 años cotizados). En este caso no tienes que hacer ningún trámite especial. Si cumples las condiciones y tu empresa te lo permite, sigues trabajando, y la Seguridad Social actualizará automáticamente los datos de tu futura pensión.

Las otras dos fórmulas para cobrar el bonus son: el pago adelantado, o una mezcla de ambos mecanismos. En estos casos debes informar a la Seguridad Social la modalidad que eliges al solicitar tu pensión. Y es importante, porque "la elección se llevará a cabo por una sola vez en el momento en que se adquiere el derecho a percibir el complemento económico, no pudiendo ser modificada con posterioridad". Es decir, si no lo pides al solicitar la jubilación, te aplican el aumento del 4% (o 6% con menos de 37 años cotizados) por año en la pensión y no puedes pedir el pago único.