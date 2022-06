La campaña 'Si no te cuidan que no hereden', auspiciada por la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada (ACUMAFU), en Madrid, lucha por conseguir que los ancianos puedan desheredar más fácilmente a los hijos de lo que permite el Código Civil. Desde que comenzara la pandemia se han multiplicado los casos de mayores que no reciben la ayuda o los cuidados que necesitarían por parte de sus hijos, por lo que se plantean no dejarles nada en herencia. A veces no existe ningún tipo de contacto con ellos, y la mayoría no tienen una explicación clara para este distanciamiento. El caso de Felipe es uno de esos con los que trata a diario este centro, pero su situación es un poco distinta.