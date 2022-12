Uno de los errores más comunes que cometemos cuando vamos a hacer testamento es pensar que tenemos libertad absoluta para repartir nuestros bienes. En realidad, no la tenemos, porque por ley existen unos herederos forzosos con derechos sucesorios: primero los descendientes; a falta de esto, los ascendientes, y en tercer lugar y si no existiera ninguno de los anteriores, el cónyuge.

Cuando se habla de usufructo, se refiere al derecho del uso y disfrute, por parte de una persona, de unos determinados bienes. El usufructuario no es propietario de un bien, no obstante, puede utilizarlo y recoger los frutos que pueda generar mientras viva. Eso sí, no podrá venderlo, pues pertenece a los herederos.