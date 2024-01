La heredera que ha decidido repartir la fortuna multimillonaria de su abuela

Engelhorn, que se ha plantado estos días a la entrada del Foro de Davos con un cartel reclamando gravar más impuestos a los millonarios, tiene claro que "si los políticos no hacen su trabajo y redistribuyen, entonces tendré que redistribuir mi riqueza yo misma ". Para ello ha ideado un plan digno de Willy Wonka: 10.000 ciudadanos austriacos aleatorios de entre 16 y 50 años han sido elegidos, por carta, para formar parte de un experimento del que terminarán saliendo 50 elegidos .

Este grupo de 50, más 15 suplentes, en el que estarán representados todos los estratos sociales, deberá reunirse en Salsburgo de marzo a junio este año, con todos los gastos pagados, y decidir conjuntamente cómo destinar ese dinero al desarrollo de la sociedad. Marlene no tendrá no tendrá ni voz ni voto en el resultado de los debates, pero la decisión tendrá que ser unánime. En caso de que no haya consenso sobre cómo usar ese dinero, la herencia volverá a la joven heredera. Eso sí, en ese caso promete encontrar otro método de redistribución.