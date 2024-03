La ciberdelincuencia no deja de aumentar en todo el mundo. Tampoco en España, donde los delitos informáticos aumentaron un 22,7% en 2022, según el último informe del Ministerio del Interior, de los cuales casi el 90% fueron estafas . Los delincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para tratar de engañar a las víctimas, en busca de sus datos personales o bancarios . En ese sentido, la Guardia Civil ha alertado en sus redes sociales sobre una conocida estafa que está volviendo a circular con fuerza por España: la estafa nigeriana o timo 149 .

Los expertos aconsejan siempre no fiarse del dinero que de repente llega regalado, mucho menos si es de alguien que no podemos conocer de ninguna manera, aunque es cierto que estafadores saben como embaucar para caer en sus redes. Para evitarlo, las autoridades recomiendan, en primer lugar, no hacer ningún tipo de pago o traspaso de dinero cuando no se tenga la seguridad de que el receptor es legítimo o verídico. En segundo lugar, si te ves envuelto en algún intento de este tipo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado recomiendan darles aviso de forma inmediata.