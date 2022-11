Es posible que alguna vez hayas tenido que hacer una presentación en el trabajo para la que has ensayado horas. La has preparado hasta el último detalle y lo tienes todo bajo control. Sin embargo, en el momento de la verdad te das cuenta de que te ha salido peor que en las prácticas previas. Te has puesto nervioso y has olvidado de cosas que tenías clarísimas. En algún momento incluso has perdido el hilo del discurso que tan bien aprendido tenías. ¿Qué te ha pasado? Que has sido víctima de la regla del 85 por ciento.