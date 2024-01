El blurring, término procedente del verbo en inglés 'to blur', o difuminar en castellano, no es un fenómeno nuevo. Es lo que se ha conocido toda la vida como llevarse tarea a casa. Pero en el panorama laboral actual este efecto se acentúa con el trabajo en remoto y el uso de las tecnologías que nos mantienen permanentemente conectados. Aunque disfrutemos de mayor flexibilidad y autonomía, tener dificultades para separar nuestra vida laboral y la personal puede ser más perjudicial de lo que creemos, no solo para nuestra productividad sino para nuestra relación de pareja.