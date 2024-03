Por supuesto, no estamos hablando de tipos desaliñados que viven en una permanente nube tóxica y tienen el aspecto del 'Nota' de los hermanos Coen, sino de científicos con conocimientos muy específicos y experiencia en los campos del cultivo , efectos y variedades de marihuana, según informa 'ABC'.

Su trabajo va más allá de sugerir la variedad más adecuada dependiendo de la preferencia del consumidor, también tiene que ser capaz de evaluar y describir sabores, aromas, efectos y calidad general de cualquier cepa de cannabis. Una ardua labor teniendo en cuenta que los matices en olor y sabor de los terpenos en ocasiones son complicados de detectar . Pero no existen estudios específicos de sumiller de cannabis, aunque algunas escuelas profesionales y empresas privadas ofrecen cursos y certificaciones que proporcionan las habilidades y conocimientos necesarios.

Uno de estos expertos es Tim Dresemann, licenciado en Ciencias Agrícolas y apasionado de la botánica. Presta sus servicios en Sanity Group, empresa que se dedicaba hasta ahora al cannabis de uso médico. “Cuando era pequeño me gustaba tener plantas y hacer experimentos, por ejemplo, hacer crecer una sandía a partir de una semilla de sandía que se comía en casa y cosas así. Luego, con 15 o 16 años, tuve alguna planta de cannabis. Pero entonces el consumo no me interesaba”, relata en declaraciones recogidas por 'Ciudad Cannabis'.