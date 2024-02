Cómo actuar si pillas a tu hijo fumando 'rosin', la nueva droga derivada del cannabis

Dentro de los propios derivados, por ejemplo el rosin va ganando adeptos ya que se le considera más 'puro' e incluso 'saludable' al no involucrar otros químicos en su elaboración. Y porque al ser un 'concentrado' los efectos en los consumidores son más intentos. Se han hallado productos de este tipo en los que la concentración de THC oscilaba entre el 39 y el 60%. Y cómo es sabido, semejante concentración puede aumentar no solo el riesgo de dependencia física y adicción sino que tienen más probabilidad de generar ansiedad, agitación, paranoia y hasta psicosis.

En este punto no se puede negar una evidencia: según encuestas recientes casi un 30% de jóvenes entre 14 y 18 años ha consumido marihuana al menos una vez . Esto es que tres de cada 10 adolescentes la ha probado. ¿Cómo enfrentamos, como padres, el consumo de los más jóvenes? Como te explicábamos aquí , especialistas como Amaya Prado, psicóloga educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, señalan que lo peor es abordarlos en plan 'policía': "Hay que ir de otra manera. No vas a conseguir nada así, solo bloquear a tu hijo, que no sea sincero, o que quiera evadir el castigo que le vayas a aplicar" , señala. Además, sugiere sustituir la confrontación por diálogo, la tranquilidad y, sobre todo, la empatía. "Se va a poner a la defensiva, se va a sentir pillado", considera Prado. "La actitud que tienes que tener es de comprensión, hay que entender que se sentirá avergonzado.".

Por último la especialista sugiere que “es importante que los padres revisen el clima en casa, el estilo de apego y que no sean padres autoritarios, que no nieguen la evidencia, pero que no normalicen el consumo de marihuana, tampoco el de tabaco y no sean ejemplo de ello."