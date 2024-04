Cambio generacional: la tendencia por la que los jóvenes chinos van en pijama a la oficina

Cuando la pandemia azotó al mundo entero se asentó un nuevo modelo laboral: el teletrabajo , que permitía a muchos seguir desempeñando su actividad profesional desde casa en esos meses que pasamos encerrados en casa y que muchas empresas han implantado en su modelo de trabajo. Y cuando toca trabajar desde casa prácticamente todos se han pasado sus ocho horas laborales en pijama porque nadie te ve, pero eso no se te ocurriría hacerlo si tuvieses que ir presencialmente a tu puesto de trabajo, al menos que seas parte de la generación Z de China.

El movimiento ya tiene hasta nombre: ‘Tangping’ , que significa algo parecido a “tumbarse y no hacer nada”, con el que los jóvenes del país quieren mostrar el descontento que tienen ante la gran presión que hay sobre ellos en la sociedad, huyendo del modelo de vida que hasta el momento han llevado sus padres y abuelos.

La diseñadora de interiores Cindy Lou, de 30 años, explicaba al New York Post que solo “quiero vestirme como me dé la gana. No creo que valga la pena gastar dinero para comprarse ropa para ir al trabajo, donde simplemente estoy sentada”.