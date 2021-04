Completamente vacío

Margarita Forné, responsable del comité sindicalista pone voz a los trabajadores afectados y al estado actual de astillero, "está vacío" , comienza relatando. "Hemos cumplido todos los compromisos que teníamos para el plan industrial, hemos cumplido con la entrega de todos los programas y a cambio nos lo han dejado vacío", sigue contando y explicando la voz en off de Forné mientras se ven imágenes en blanco y negro con el astillero sin actividad alguna y prácticamente sin personal.

"Hay 3.000 personas de la industria auxiliar en la calle, hay un 25% de paro en la bahía de Cádiz, una situación insostenible", continúa denunciando la presidenta del Comité para después comentar cómo el coronavirus también ha afectado a su sector. "Hay una crisis provocada por el coronavirus en sectores industriales que no tiene parangón".

Un astillero con posibilidades

A continuación, Forné reivindica las posibilidades del astillero, por las que no entiende que esté inactivo. Un astillero que considera "capaz de dar una pequeño solución, un respiro al ahogo terrible que tiene la bahía de Cádiz y no nos dan carga de trabajo. No están cumpliendo lo que debían". La sindicalista habla en nombre de los trabajadores para combatir "la soledad, el silencio y el hastío" que existe en el astillero.