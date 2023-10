Vivir de alquiler te echa años encima. Esa es la sorprendente conclusión de un estudio científico publicado en la revista 'Journal of Epidemiology & Community Health'. Aunque no tan sorprendente si se piensa bien: cuestiones como la preocupación por las subidas del arrendamiento, la inseguridad por conservar el piso o los potenciales conflictos con los caseros aceleran significativamente el envejecimiento biológico en comparación con quien tiene una vivienda en propiedad. En concreto, cada poco más de siete años reales se sumaría uno extra. La buena noticia es que estos efectos son reversibles , según los autores.

“Descubrimos que vivir en una casa de alquiler privado está relacionado con un envejecimiento biológico más rápido”, señala el estudio, que muestra, además, que este factor marca más diferencia en ese deterioro entre inquilinos y propietarios que la que se da entre los desempleados y quienes tienen trabajo o entre los exfumadores y quien no ha fumado nunca .

Sin embargo, los investigadores no hallaron diferencias entre aquellos que ocupan una vivienda social , que aporta menos esfuerzos económicos y ofrece más seguridad de permanencia, y los que son propietarios.

Las conclusiones se suman a las de trabajos previos sobre la inseguridad en el hogar y su efecto en la salud. Por ejemplo, una investigación observacional publicada en la misma revista, en noviembre de 2022, indicaba que el aumento del precio de la vivienda y los alquileres está directamente relacionado con un empeoramiento de la salud, más muertes prevenibles y un incremento de los suicidios , cuando no va de la mano de una subida de los ingresos.

Los datos de este estudio, no obstante, no son per se extrapolables a España, pese a que Reino Unido tiene un estado del bienestar similar, pero sí es “un ejemplo interesante sobre cómo nuestros genes interaccionan con el medio ambiente y con el azar para determinar lo que somos en cada momento de nuestras vidas”, señala Gullón.