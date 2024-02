Se vende la casa más cara de la historia de EEUU

¿Buscas casoplón de lujo en el que retirarte a orillas del mar y estás dispuesto a no reparar en gastos? No mires más. Por 295 millones de dólares -unos 275 millones de euros- puedes hacerte con la mansión más cara de EEUU. Cuenta con acceso privado a una playa privada en Port Royal, el condominio de los más ricos y famosos de la ciudad de Naples, al sudoeste de Florida. La propiedad, distribuida en seis parcelas, se llama Gordon Pointe, y pertenecía al inversor financiero John Donahue y su mujer Rhodora, según revela 'The Wall Street Journal'.