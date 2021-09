Los jóvenes españoles retrasan cada vez más la adquisición de una casa . No es que no quieran dejar de compartir piso o emanciparse para salir de una vez de la casa de sus padres, sino que económicamente les resulta inviable .

En Uppers nos preguntamos cuál es la edad media española de la compra de una primera vivienda porque es un dato que refleja los problemas de la juventud. Además, contamos con el informe European Residential on the Rise (Residencial europeo en aumento) que en junio pasado publicó la consultora Colliers. Según sus conclusiones, a los 41 años es cuando compran los españoles su primera vivienda.

Los países europeos, España incluida, por el momento no están siendo capaces de solucionar este enorme retraso de los ciudadanos a la hora de comprar, ni hipotecando, su primera casa, aunque sea un apartamento minúsculo. Los problemas para acceder a una vivienda propia se incrementan y son una de las grandes preocupaciones a nivel social de todos los países en los últimos años. Salarios demasiado ajustados para los jóvenes a pesar de contar con muy buena formación en muchísimos casos y empleos que no duran lo suficiente o no aportan estabilidad. Ambas circunstancias se mezclan con precios altos de la vivienda que además no paran de crecer por el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Todo ello ha generado que la edad de emancipación o primera propiedad se retrase hasta esos extremos.