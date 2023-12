Creo que sí, aunque queda mucho por avanzar, me da la sensación que en los últimos tiempos ha habido una involución y no acabamos de superar la dictadura.

Fui consciente de que existe la Constitución desde bastante pequeña. Recuerdo que en cuarto o quinto de EGB nos pidieron hacer un trabajo sobre la Constitución en el que analizáramos algunos artículos de la misma. No recuerdo si nos obligaban a analizar algunos en concreto, pero yo recuerdo leer bastante el título que hablaba de la Corona y de la separación de poderes y cómo se repartían los diferentes poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Me gustó aprender más sobre el sistema de nuestro país, ya que siempre escuchaba hablar de política en casa y, en ocasiones, había cuestiones que no entendía. Después, lógicamente, me la tuve que estudiar muchas veces en la carrera. Ahí ya profundicé mucho más.

La Constitución española es la columna vertebral, la esencia sobre la cual se construye la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. No hay que cambiar nada, porque no considero que haya un problema de convivencia. Hay un problema de decencia política que es muy distinto. La perfección no existe. Gustar a todos es imposible y quien piense que puede gustar a todos vive en otro mundo. Las normas son para todos y aunque haya cuestiones que no nos gusten eso no quita que las tengamos que cumplir.