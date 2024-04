Céline Dion se sincera por primera vez sobre su enfermedad: "O me entreno fuerte o me desconecto y termino con todo”

Para paliar sus efectos, sigue una rutina de cuidados: " Cinco días a la semana hago terapia deportiva, física y vocal. Trabajo tanto los dedos de los pies como las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz...". Y es que, como ella misma ha pronunciado, debe tener la misma dedicación que si de un deportista profesional se tratase: “Tengo dos opciones. O me entreno como una atleta y trabajo súper fuerte, o me desconecto y termino con todo ”.

Para ello, además, también ha establecido e incluido un esencial dentro de su día a día: “En casa escucho mis canciones, me pongo delante del espejo y canto para mí misma . He elegido trabajar mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies con un equipo médico. Quiero ser la mejor de mí misma. Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel".

De esta manera, también es capaz de luchar contra su propia mente, la misma que a veces le hace preguntarse el porqué de su situación: " ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Soy la responsable?”. Sin embargo, durante los dos años que lleva en tratamiento contra su síndrome, ha llegado a la conclusión de que “la vida no nos aporta respuestas y simplemente hay que vivirla".

En mayo de 2023, la de ‘My Heart Will Go On’ decidió anular su gira y retirarse de forma momentánea de la música con motivo de su dolencia, la cual impide el funcionamiento correcto de los músculos necesarios para cantar. Ahora, casi un año después, no tiene claro cuándo podrá volver a los escenarios aunque ha señalado que “su cuerpo se lo dirá”. Del mismo modo, ha querido resaltar que su pasión, el sueño y la determinación nunca terminarán: “Amaré cantar hasta que me muera".