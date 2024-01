Hoy en día podemos encontrar muchas y diferentes opciones para eliminar el vello no deseado de la espalda; desde algunos métodos tradicionales y que puedes hacer en tu propia casa, como la cera o la cuchilla, hasta otros más avanzados que deben realizarse por especialistas, como la depilación láser. ¡Analizamos los mejores métodos para acabar con el pelo de la espalda !

Este tratamiento utiliza la luz para apuntar al pigmento en pelos individuales. La luz circula por el eje del vello hacia el folículo piloso. De esta forma, el calor de la luz láser destruye el folículo piloso y, por tanto, el vello ya no puede volver a crecer. Esto sucede en el 95% de los casos porque siempre algo vuelve a salir, pero no con la misma cantidad y densidad con la que se inició el tratamiento. La tecnología láser no supone ningún riesgo, siempre y cuando se sigan las instrucciones de los profesionales y se puede realizar en cualquier parte del cuerpo y piel. En una media de entre cinco a diez sesiones comenzarás a ver los efectos.