Ana Torroja muestra su nuevo tatuaje y Miguel Bosé reacciona: "Jo"

Sin embargo, no se trata del primer tatuaje que la cantante ha inscrito sobre su cuerpo. De hecho, ha recurrido a su tatuadora de confianza tal y como ella misma ha contado en la publicación. A través de su cuenta de Instagram, la de Mecano ha escrito un mensaje: "No me podía resistir a la belleza y delicadeza de tu arte". Unas palabras que van directamente dirigidas a Renata del Águila, experta en la técnica y encargada de tatuarle.