Recuerda que de niño disfrutaba del honor de ser el portador de los churros. Llegaba al amanecer y los soltaba en la mesa. "Con las manos, la camisa y hasta las orejas llenas de aceite sentía una felicidad imprevisible, inexpresable, y me daban ganas de saltar solo por ver a la gente que amaba tan silenciosa y feliz mojando los churros en el café con leche". Por eso ahora, le entra la nostalgia de la familia y "no solo me saben a gloria matinal, sino que también me alimentan el alma".