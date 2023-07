Tanto prodigio merecía un libro que no solo reflejara los ya conocidos principios técnico-químicos del prodigio que saltó el charco hace cinco siglos en los galeones españoles y portugueses y cuyo prestigio y consumo se ha consolidado en occidente durante los últimos 30 años. Por eso Anilú Cigüeñas , comunicadora gastronómica, ilustradora y cocinera peruana afincada en España, ha añadido varias capas al libro 'Mejor si pica' (Planeta Gastro) hasta convertirlo en un manual interesante, documentado y con rock and roll. “Un plato que lleva ají eleva la experiencia del comensal, algo así como comer en 3D ”, afirma la autora.

Entre los mitos desmontados por Cigüeñas figuran que el ají no es una verdura sino una fruta o que pican porque la sustancia picante es su arma para repeler a sus agresores, que los ajíes no producen ulceras aunque pueden empeorarla y algo crucial para los seres humanos bajo el influjo flamígero de un chile con mala leche: el agua no solo no calma el picante sino que lo esparce por toda la boca ya que la capsaicina no es soluble sino liposoluble por lo que la única solución -relativa- es ingerir algún lácteo (leche, queso, yogur e incluso aceites o frutos secos).