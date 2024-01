Sergi de la Riva y su colección de 600 whiskies: "Siento predilección por el de Islay, una pequeña isla de las Hébridas"

Dice Michael Fassbender en 'Malditos bastardos' (2009) que el infierno tiene un peldaño especial reservado para la gente que desperdicia un buen whisky. No será Sergi de la Riva quien esté llamando a la puerta para ocupar ese peldaño. Este emprendedor del sector de la logística de 57 años no malgasta ni una de las 600 botellas que componen su colección y tampoco desaprovecha la ocasión de sumar alguna nueva. Hablar con él es abrir un libro, caer en el alambique de los whiskies de Escocia y de otras partes del mundo y topar con el espíritu de la malta, el ingrediente básico de esta bebida alcohólica.

"El whisky -cuenta- me ha acompañado desde muy joven. Lo tomaba con amigos y casi siempre combinado con coca cola. Eran marcas baratas, pero ya empecé a cogerle el gusto, a identficar su aroma específico en cada vaso y a percibir sus diferentes sabores. Poco a poco, fui descubriendo el placer de disfrutarlo y de conocerlo". Empezó a mirar a Escocia, el país por excelencia del whisky. Y ahí empezó su devoción. Con un centenar de destilerías activas, esta bebida es el producto de un cuidado proceso artesanal que hace que cada whisky tenga sus propias características.

En un rato de conversación, Sergi nos cuenta curiosas anécdotas, como la de un ciudadano chino que pidió una botella de Macallan de 80 años en un hotel suizo. Como no se la podían abrir para una sola copa, consumió la botella entera . El Macallan es un whisky escocés. El más antiguo del mundo -81 años- se subastó en 2022 en Londres por 300.000 dólares en Sotheby’s después de una semana de puja. El más caro fue un Macallan de 1926, de 60 años, que alcanzó el récord al subastarse por 1,9 millones de dólares.

"El whisky ocupa un lugar de lujo en mi vida", explica Sergi, como lo ocupa en el cine clásico, donde esta bebida es la excusa que introduce a los protagonistas en una conversación que lleva a la trama. "El whisky siempre anima", le dice James Stewart a Katharine Hepburn en 'Historias de Filadelfia'. "Yo no necesita excusa, ni siquiera compañía. Me acomodo y disfruto. No necesito más. Si acaso, dependiendo de la marca, un poco de agua para aligerar el trago", advierte.