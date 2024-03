El Rastro no solo es una zona comercial, sino un lugar estupendo para el tapeo. Bares y restaurante inundan las calles, en las que a la hora de la comida no se habla de otra cosa que no sea mover el bigote con las mejores tapas. Aunque la ruta gastronómica de la zona es amplia y variada hay muchos locales de parada obligatoria por sus tapas. ¡Recorremos cinco de ellos!