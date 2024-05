Dicen los italianos que echar aceite al agua de cocer la pasta es unos de los errores que siempre cometemos los foráneos cuando preparamos el ingrediente más popular de su gastronomía en nuestras casas. No obstante, el chef internacional Dabiz Muñoz tienen muy claro por qué añadir el oro líquido a la cocción de nuestra pasta. Aunque pueda sorprender a muchos amantes de la pasta, no es para que los espaquettis, macarrones o lacitos no se peguen entre sí, sino para que el agua de la cocción no desborde.