Clientes con hora de caducidad: en defensa de la sobremesa

Uno de los cambios de hábitos más profundos que ha experimentado buena parte del sector es la de doblar los turnos, una práctica que históricamente, al menos en España, se circunscribía casi en exclusiva a los chiringuitos de verano y algunos locales de aluvión. En los destinos más turísticos los restaurantes más solicitados siempre han tenido dos turnos , pero el primero era de forma natural para la clientela extranjera, que en su mayoría no termina de acoplar sus horarios de ingesta a la costumbre española ni por vacaciones. Y así, esos dos turnos convivían perfecta y armónicamente. Pero poco más. Hace unos años, muchos restaurantes de nivel -vaya, con cubiertos de sesenta euros para arriba- ya empezaron a conceder turnos de noventa minutos (en algunos un máximo de dos horas) para comer o cenar. Aún no había llegado la covid. Pero, ahora, definitivamente, se ha extendido este sistema.

Especialmente en casi todos los grupos empresariales que gestionan varias marcas: tienen el sistema muy pensado y no suelen fallar en la calidad. Teóricamente tienen los mecanismos engrasados para cumplir con los tiempos, que es tarea bien complicada. Cualquier retraso en el primer turno convierte los retrasos en el antiguo aeropuerto de Barajas en un juego de niños. Si todo va bien, cumplen. Pero también se han presenciado descarnados dramas griegos con decenas de personas malhumoradas en la barra porque su mesa acumula un buen retraso. En los bares de menús a 15 o 20 euros la cosa tiene más sentido y es fácil de entender la rotación . Pero no en locales donde te vas a abrir en canal y la tarjeta va a sufrir un serio arreón.

No merece la pena abordar este tema desde el punto de vista de los derechos. Posiblemente la discusión legal sobre si pueden obligarte abandonar la mesa a los 90 minutos tendría recorrido legal, siempre que no seas un apalancategui de los que se tiran una velada con dos cañas y un paquete de patatas fritas ocupando la mesa. Pero, en todo caso, lo cierto es que cuando reservas te advierten claramente del tiempo de que dispones de la mesa y te advierten de que si te retrasas más de diez minutos pierdes la reserva. Si lo aceptas, lo coherente es adaptarte a las normas. La alternativa es no aceptarlo y buscar en la amplia oferta disponible de locales que no limitan el tiempo. A los primeros no les va a faltar público para el segundo turno y a ti no te va a faltar un buen menú que llevarte a la boca. Y te vas a evitar observar como los camareros se precipitan al retirar los platos y comer a ritmo de récord del mundo de 100 metros.