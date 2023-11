Al paladar le gusta lo que le gusta, y, si se trata de innovar, es mejor no ofrecer resistencia y atreverse a probar vinos que nos dejarán un recuerdo . Abrir la mente y preparar el gusto y el olfato para una cata fuera de la norma, solo se trata de eso.

La idea de utilizar esta fruta saludable en la elaboración de alcohol no es nueva, pero fue en 2007 cuando una empresa ilicitana se decidió a producirlo con su propio branding, aprovechando que la granada se cultiva intensivamente en Alicante, Murcia y Elche , donde le dieron una vuelta de tuerca al concepto y crearon ‘Pured 613’ con la variedad mollar, propia de Elche. Este vino espumoso sorprende por su calidad.

Esta suerte de cava con sabor a granada es perfecto para el aperitivo y la sobremesa: muy fresco, entra bien en boca y dan ganas de no parar de beberlo (aunque hay que tener cuidado)

No solemos asociar esta fruta al vino, si acaso como parte de un maridaje que combine sabores sorprendentes con el sorbo lento y hondo para llevarnos a un lugar distinto. La sola idea de pensar en un ‘vino de aguacate’ se antoja bastante extraña, Como pasa casi siempre, el mundo de las bebidas alcohólicas va tres pasos por delante del consumidor, y a día de hoy ya existe esta rara avis vinícola elaborada a partir de aguacates maduros . Durante el proceso de fermentación, los aceites que contiene la fruta se separan. La nota de cata destaca el perfil cítrico y ‘crujiente’, con un final persistente que recuerda al pomelo en sus notas.

Otra fruta que no solemos asociar al vino es el plátano, y sin embargo, sorprende la potencia de esta variedad de vino de frutas que combina lo mejor de las notas ácidas con el fulgor dulce de la fruta. Como no podía ser de otro modo, el primer vino elaborado a partir del fermento alcohólico de plátanos viene de la mano de una empresa canaria y ha sido elaborado con la variedad local, aprovechando el excedente de la fruta que se tira cada año y no se aprovecha. Platé vinos ha sabido singularizar su producto, para desgracia de los talibanes, disconformes con la idea de que se pueda obtener una bebida más que recomendable traicionando a la sacrosanta uva.