Hay aficiones que son totalmente intergeneracionales, muchas de ellas peculiares, alejadas de lo más típico, por así decirlo, que en ocasiones se va transmitiendo de padres a hijos. En los últimos años ha surgido una tendencia bastante fuerte por el coleccionismo, y no hablamos de coches, sellos o vinilos, sino de figuras. Solo hay que ver la fiebre que ha despertado el fenómeno Funko. Pero no son las únicas figuras que se coleccionan, hay de muchos tipos, entre ellos los Minix que, además, son españolas. Hablamos con José Carlos Guerrero, su Product and Licensing Manager.