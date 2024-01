Tras unos años al margen de las tendencias, el abrigo de paño ya no es la típica ropa destinada a los muy mayores. Al contrario, vuelve para todos los públicos y no solo en las ocasiones señaladas porque, como veremos, un buen abrigo de paño es versátil y puede cumplir el papel que mejor se adapte a nuestros estilismos. Aunque el mercado dispone de muchas calidades y una horquilla de precios amplia, es mejor hacerse con una buena prenda, no necesariamente cara (menos ahora, cuando aún pueden aprovecharse las rebajas), que pueda convertirse en un buen fondo de armario y, sobre todo, que le vaya bien a tus trajes.