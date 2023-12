Comprar ya no es nuestro deporte favorito . Hace 15 años los gurús del consumo colaborativo Rachel Botsman y Roo Rogers escribieron un libro llamado 'Lo tuyo es mío' en el que hablaba de un nuevo modelo de consumo basado en reciclar, reutilizar y alquilar en vez de comprar productos nuevos.

Cuando ya se tiene una edad, cualquier armario es una especie de 'cueva del tesoro' donde se acumulan prendas muy aprovechables en Navidad, la época del año en la que asistimos a más actos sociales. Rescatar el fondo del fondo del armario puede dar muchas alegrías. Así lo confirma el asesor de imagen Roberto Sánchez: "Seguramente tengas en tu armario prendas que llevas viendo año tras año que no utilizas, pero que tampoco has querido deshacerte de ellas. Pues bien, estas Navidades son momento perfecto para lucirlas; si hay un estilo interesante es aquel que combina piezas vintage con prendas modernas". El estilista va más allá y comparte algunos looks que pueden solucionar la agenda de las fiestas.