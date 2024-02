Vivimos en una sociedad en la que la esperanza de vida es cada vez mayor, lo que no quiere decir que estemos en una sociedad envejecida, sino más longeva, que son dos cosas diferentes con connotaciones distintas que pueden afectar al comportamiento de las personas a las que nos referimos.

La ‘Guía para una Comunicación Libre de Edadismo hacia las Personas Mayores’, iniciativa del Observatorio del Edadismo, señala diferentes aspectos que deben empezar a corregirse para ser responsables con el lenguaje y así no amplificar estereotipos o falsos mitos sobre los adultos mayores.

Por eso mismo, para dirigirse a este grupo de población con la menor carga de valoración de ningún tipo, proponen hacerlo simplemente como personas, adultos mayores o simplemente mayores, intentando evitar otros términos que puedan tener una connotación negativa y que reduzcan a las personas a un solo modo de vida, como puede ser ‘viejo’, ‘jubilado’, ‘tercera edad’, ‘abuelo’ o ‘anciano’. Esto no quiere decir que no sean términos que puntualmente se puedan utilizar en casos concretos y específicos, pero no para generalizar a un grupo de población entero lleno de diversidad.