Acaba de cumplir 50 y se encuentra, probablemente, en uno de los momentos más dulces de su vida. Victoria Beckham celebró el medio siglo con su marido y sus hijos, sus mejores amigos y consiguió reunir a todas las Spice Girls en la fiesta. Ahora la cantante y diseñadora recuerda su época viviendo en España cuando su marido formaba parte de la plantilla del Real Madrid, etapa que no fue del todo fácil para ellos. “Me he sentido muy incomprendida a lo largo de los años”, expone Victoria en una entrevista con Vogue.

“Cuando viví en España me sentí así”, recuerda. “Este mal entendimiento no partió de mí, lo hizo desde los medios y de las imágenes que publicaron en su día. Nunca me he quejado de nada, pero es bonito que la gente ahora, por fin, vea la verdad”, reflexiona sobre aquella etapa en la que todo eran críticas hacia ella, aunque en los últimos tiempos ha visto como el público se ha reconciliado con ella y viceversa y todos parecen haber olvidado aquellas supuestas palabras: “España huele a ajo”.