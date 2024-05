El futbolista Neymar Jr. forma parte de ese grupo social privilegiado que puede llegar a convertir su vida en todo un escaparate, no solo del futbol, sino también del lujo . El brasileño es un gran amante de los relojes , una fascinación que le ha llevado a tener una colección al alcance de muy pocos.

Si hace un par de años se hacía con un Richard Mille 68-01 Cyril Kongo, una edición limitada de 30 ejemplares, en la que colaboraron la casa relojera Richard Mille y el artista urbano Cyril Kongo, el año pasado tiró la casa por la ventana y se hizo con un Casino Tourbillon de Jacob & Co. Un espectacular modelo con una caja de oro de 18 quilates y unas fascinantes complicaciones en su diseño que lo hacen estar valorado en más de 250.000 euros .

El reloj Casino Tourbillon de Jacob & Co representa un guiño hacia los jugadores y miembros de la alta sociedad de Montecarlo, Macao o Las Vegas durante el apogeo de los años sesenta. Así lo explica la marca de lujo neoyorquina en su página web oficial, donde define a esta edición limitada como un reloj "sofisticado y que, como tal, no exagera su sofisticación". Cuenta con una caja amplia de oro de 18 quilates, cristal de zafiro y una peculiaridad más: no presenta corona.