Los auriculares de lujo de Beckham (y otros cuatro que valen la inversión)

Si fueras David Beckham y quisieras escuchar éxitos noventeros como, por decir algo, 'Wannabe', 'Who do you think you are' o '2 become 1', ¿no buscarías el sonido más impecable, equilibrado y armonioso para entregarte a esa dulce escucha? Lo harías. Y lo ha hecho. El dueño del Inter de Miami, ex Galáctico y coreógrafo viral de 'Islands in the stream', temazo de Dolly Parton, se ha conseguido los cascos que él se merece. Y con un poco de suerte, tú también.