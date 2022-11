Terapia de pareja: cuándo es efectiva o antes hay que ir individualmente

Almudena Sos, mentora y terapeuta personal y de parejas: "Cuando se acaba el enamoramiento, cosas que hace o no hace la otra persona comienzan a hacernos daño"

Cuando estamos en los primeros años de relación con nuestra pareja, todo nos suena a música celestial. Pero cuando la rutina se impone, pueden aflorar antiguas heridas que hagan que nuestra relación haga aguas. Conocerse muy bien y acudir a terapia puede ser muy beneficioso en esos casos de cierta angustia e incluso hostilidad en nuestro entorno más íntimo. ¿Pero es mejor ir solo o acompañados por nuestra pareja? Almudena Sos, mentora y terapeuta personal y de parejas, nos da las claves.

¿Es importante trabajarse para estar bien en pareja?

Cuanto más trabajado estés, más consciente vas a vivir las cosas y las vas a vivir desde un punto muy diferente. Es como si bajasen a un extraterrestre a un ring de boxeo. Que conste que no me gusta nada el boxeo, pero como ejemplo serviría.

Si un extraterrestre se encuentra sin que nadie le haya explicado nada en un ring de boxeo y ve que otra persona le empieza a arrear golpes, se quedaría realmente sorprendido. Reaccionaría inmediatamente, defendiéndose y atacando.

Esto es lo que ocurre en la mayoría de relaciones de pareja. Como no nacemos enseñados, cuando se acaba el enamoramiento, cosas que hace o no hace la otra persona comienzan a hacernos daño, si no sabes lo que está ocurriendo ni por qué ni para qué, vas a reaccionar tarde o temprano defendiéndote o atacando.

Por eso si te has hecho terapia antes y sabes qué ocurre en toda relación que no es lo que la mayoría de la gente piensa, vas a vivirlo de una manera muy diferente y vas a reaccionar de otra forma, por lo que tu pareja es muy posible que no se sienta atacado y no crezca el problema. O, en el caso de que se sienta atacada, tú vas a saber que no tiene nada que ver contigo y también lo vas a vivir de forma diferente.

Si tú te has hecho terapia antes, vas a vivir las cosas que ocurran en tu relación de pareja de una forma muy diferente a si no sabes qué está pasando ni por qué.

¿Cómo debería trabajarse la terapia de pareja cuando asisten los dos?

La terapia de pareja, desde donde yo la enfoco, consiste en trabajar con un miembro, con el otro y con la pareja en su conjunto. O sea, hay tres entes diferentes. Resulta muy útil, además, trabajar con la pareja y con cada uno de los miembros en grupo, ya que se originan dinámicas muy diferentes cuando estamos a solas con nuestra pareja a cuando hay más gente. Así, si uno de los miembros ya se ha trabajado previamente, la terapia va a ir mucho más rápida.

Una persona con la que estoy trabajando, vino a verme porque sufría mucho en su relación, él quería irse a otro país para crecer profesionalmente, y ella se sentía como que priorizaba su profesión antes que su relación. Eso le hacía mucho daño. Él le acabó dejando y es cuando ella vino a pedirme ayuda.

Estuve trabajando con ella un tiempo y ahora está en una relación desde mi punto de vista mucho más complicada porque hay una diferencia cultural importante, y él es muy frío, pero ella lo está viviendo mucho mejor porque ahora ella está trabajada y eso no le duele tanto. Luego han ido ocurriendo cosas en la relación que he tratado con ella. A él nunca le he tratado y la relación ha mejorado mucho.

En el caso de otra pareja, vinieron los dos juntos. A él le he tenido que hacer más sesiones individuales que a ella porque ella está más trabajada y fue relativamente sencillo que superara lo que le ocurría en su relación. En cambio a él le ha costado mucho más porque teníamos un trabajo más profundo que hacer.

¿Va bien hacerte terapia de pareja aunque no tengas pareja?

Sí. Lo que te ocurre en todas tus relaciones de pareja, es algo que se te repite siempre. La otra persona te lo activa, pero es una herida tuya. Y no estoy diciendo que todas tus relaciones sean parecidas, sino que si hurgas profundo, siempre te acabas sintiendo igual y es algo muy antiguo en ti, por lo que no depende del otro.

Y ojo, a la otra persona le ocurre lo mismo. Así que el propósito de hacerte terapia de pareja es que superes aquello que te hace daño y se te reproduce en todas tus relaciones.

¿En realidad se trata de trabajarnos individualmente?

Efectivamente. Y todo lo que te trabajes individualmente no va nunca a saco roto. No hablo solo de la relación de pareja. Cuando una persona está mal en su relación, suele afectarle casi a todos o todos los ámbitos de su vida porque es esa persona la que no se encuentra bien. Así que es muy frecuente que cuando una persona comienza a trabajarse, no solo mejora su relación sino también su trabajo, su familia, su relación con sus amigos…