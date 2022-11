Para la psicóloga Isa Duque, "hay una cuestión que me preguntan constantemente en las sesiones con la Generación Z y es cómo ligar. Lo cual no deja de sorprenderme porque me comparo con mi generación (millennial) y pienso que ahora, con todo el auge de las redes sociales, ellos lo tienen mucho más fácil. Pero luego, al hablar con ellos y ellas me doy cuenta de que tienen muchísimo miedo a la exposición y el rechazo. Les preocupa (y mucho) cómo acercarse a la otra persona. Las redes sociales suelen ser el lugar en el que empiezan a interaccionar y llamar la atención a esa persona que les gusta y el medio a través del cual se abren y conocen a otras personas. Incluso atreviéndose a preguntar cosas que luego cara a cara puede dar más vergüenza”.