La suegra de Beyoncé se casa con su novia, su amor de toda la vida

Hace solo unas semanas la familia de Beyoncé estuvo de celebración . La madre de su marido, Jay-Z, pasó por el altar y se casó con su novia de toda la vida. Gloria Carter le daba así el sí quiero a Roxanne Wiltshire en Nueva York durante una ceremonia en la que no faltó su familia más cercana, entre ellos su hijo y la artista, que aprovechó un parón en su gira mundial para asistir a un día tan importante en la vida de su suegra.

Que Gloria Carter tenía novia no es ninguna novedad, es algo que se sabe desde hace años pese a que la pareja ha mantenido siempre un perfil bajo , aunque la madre de Jay-Z ha aparecido en algún acto junto a su hijo y Beyoncé. Tanto se han alejado del foco mediático que realmente poco se sabe acerca de la vida de Roxanne más allá de que nació en Trinidad y Tobago o que en la actualidad trabaja en una fundación benéfica , un trabajo similar al de Carter, al frente de la fundación filantrópica de su hijo .

Fue el mismo Jay-Z el que hace unos años habló sobre la vida de su madre y lo hizo a su manera, en la canción ‘Smile’. En ella contaba que Gloria Carter llegó a automedicarse para combatir el dolor que lo provocó pasar décadas fingiendo ser una persona que no era. Todo por protegerse a ella y a sus hijos de los posibles ataques homófobos. “Mi madre tuvo cuatro hijos, pero es lesbiana. Tuvo que fingir tanto tiempo que era una actriz” , dice la canción.

“Tuvo que esconderse en el armario, así que se medicó. La sociedad la avergonzó y el dolor fue demasiado para soportarlo”, escribía entonces el marido de Beyoncé con un único deseo hacia su progenitora: su felicidad. Por eso mismo, Jay-Z contó que lloró de felicidad el día en el que su madre le dijo que se había enamorado y que era una mujer. “No me importa si es él o ella. Solo quiero verte sonreír tras todo el odio”.

Carter ha sido siempre discreta, pero en una ocasión habló en un podcast sobre esto, declarando que no le molestó que su hijo plasmase su historia en una canción porque también era su vida. “Esta es la vida que he vivido. Mi hijo empezó a llorar, me decía: ‘Tuvo que ser una vida horrible, mamá’. Mi vida nunca fue horrible, solo diferente”, contó Gloria Carter, hoy por fin felizmente casada con Roxanne, sin tener que esconder quién es.