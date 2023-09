"Se acabó". Quien haya mantenido una relación y no haya pronunciado esas palabras alguna vez puede sentirse afortunado. Un paso antes de querer abandonar la pareja es intentar que cambien las condiciones . En ese momento aparece el ultimátum, la amenaza que altera toda la dinámica sentimental.

Los ultimátums en las relaciones de pareja son advertencias para que la otra parte actúe de una manera específica. En caso de no hacerlo, esa relación -supuestamente- se romperá. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no sucede, ya que el nivel de dependencia establecido dentro de la pareja es muy alto.

Muchas veces, el ultimátum, la amenaza de no proseguir la relación si no se cumplen ciertas condiciones, no expresa bien la necesidad real: la de poner fin o límites a una situación injusta para uno de los miembros de la pareja. En cualquier caso, tanto para denunciar la falta de límites como para dar un ultimátum, en el caso que sea necesario, es aconsejable observar ciertas pautas. ¿Cuándo puede ser necesario un ultimátum? Cuando, por ejemplo, aparecen conductas de alto riesgo como las adicciones. También si en la relación aparecen dinámicas dañinas que obligan a un cambio completo.