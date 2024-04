Yolanda Ramos habla por primera vez de su divorcio: "Sufrí mucho"

“Mi marido es pura luz. Mario es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso, es un hombre bueno, 11 años más joven que yo”, contó en una entrevista con Samanta Villar sobre su ya exmarido. Iniciaron su relación en un momento en el que Ramos no fue capaz de disfrutar del todo, pues ella acababa de salir de otra relación anterior.

No obstante, su amor se antepuso y en 2013 dieron la bienvenida a Charlotte, su hija. Este fue otro proceso complicado para la cómica, pues aseguró que antes ya había sufrido tres abortos y había recurrido a otros métodos para poder ser madre. “Me hice cinco in vitros. Lo llevé fatal. Fueron como cinco años con dos parejas diferentes. Una separación en medio. Tuve mucho miedo durante el embarazo, no me ha sido fácil ser madre porque lo he sido muy mayor y he tenido que recurrir a la ciencia”, comentaba.